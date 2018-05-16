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'de hava saldırılarına karşı korumalı terörist kampı bulundu

'nın 'deki faaliyetleri kapsamında, Hacıhasanlı bölgesinde, hava saldırılarına korumalı planlanan /'ya ait 700 metre kapalı alanı ve tünel sistemi bulunan, inşası yarım kalmış kamp alanı tespit edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 21:33
Afrin'de hava saldırılarına karşı korumalı terörist kampı bulundu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri () birlikleri, 'in Hacıhasanlı bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürdü.

Hacıhasanlı'daki arama esnasında / terör örgütüne ait 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildi.

Teröristler, bölgede başlatılan harekatla birlikte kamp alanını terk etti.

Ayrıca kampın içinde yer alan betonarme yapının duvar kalınlıklarının uçaklara (hava saldırılarına) karşı koruma sağlayacak şekilde yer yer bir metreye ulaştığı belirlendi.

Teröristlerin kaçarak terk ettiği kampa ilişkin görüntüler de TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Afrin'de hava saldırılarına karşı korumalı terörist kampı bulundu
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