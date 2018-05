Bakan Albayrak: Birilerinin hayal edemediği yatırımları hayata geçirdik

Maden ve enerji teknolojisi alanında eğitim tesislerinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki protokol imza töreninde konuşan Bakan Berat Albayrak, "Bugün birilerinin hayal edemediği yatırımları hayata geçirdiysek bu gençlerimizle birlikte oldu. İnşallah bu yatırımlarla büyük ve güçlü Türkiye idealini daha da ileri taşıyacağız" dedi.

Bakan Albayrak imza törenindeki konuşmasında şunları kaydetti:

Yetenekli ve zeki gençlerimize devletimiz her türlü imkanı sağlayarak dünyanın en iyi üniversitelerinde okuma imkanı sağladı. Bakanlık olarak bizde bu projede yer alıyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz gençlerimiz. Geçtiğimiz gün oğluma bahsettim... Dedim ki ona; 2023'ü belki göreceğiz ama 2053 ve 2071'i göremeyeceğiz. O günleri siz başaracaksınız. Bu eğitimin temelleri de 2053 ve 2071'e yatırım. 16 yıldır bu iktidar her adımını gençlerle attı. Bu ülkenin hedeflerinin teminatını gençler olarak gördük. Her hayalimizde bir sonraki nesillere hitap edecek gençler var. Milletin iradesinin savunucusu olarak gençlerimiz var.

