Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başbakan Yardımcısı Akdağ açıkladı! Mısır ve İsrail izin vermedi

Başbakan Yardımcısı Akdağ açıkladı! ve izin vermedi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 'deki yaralıların 'ye getirilmesi için ya da 'a uçak indirilmesi gerektiğini belirterek, her iki ülkenin de şu ana kadar buna izin vermediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 14:55
Başbakan Yardımcısı Akdağ açıkladı! Mısır ve İsrail izin vermedi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 'deki yaralıların 'ye getirilmesi için ya da 'a uçak indirilmesi gerektiğini belirterek, her iki ülkenin de şu ana kadar buna izin vermediğini söyledi.

"YARALILARIN GELMESİ İÇİN İSRAİL YA DA MISIR'A UÇAK İNDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Akdağ, İsrail askerlerinin sınırında Filistinlilere yönelik katliamına dünyada sesini en gür çıkaran ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Böyle olmaya da devam edeceğiz. Oradaki mazlum kardeşlerimizin, mağdurların yanında durmak bizim boynumuzun borcudur. Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerekiyor. Her iki ülke de şu ana kadar buna izin vermediler." diye konuştu. Akdağ, sahura kadar bu konuyu yakından takip ettiğini vurguladı.

İsrail ordusu Gazze'de Filistinli göstericileri vurma anı kamerada

ABD'nin Kudüs provokasyonu! Gazze'den son dakika gelişmeler...
Tüm dünya Filistin için ayakta

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Yardımcısı Akdağ açıkladı! Mısır ve İsrail izin vermedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN