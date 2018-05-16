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'ın hastanesi değiştirildi

Antalya Milletvekili 'ın tedavisi, Gaziler ve devam edecek. Uzman hekimler tarafından ilk muayenesi yapılan Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 18:22 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 18:31
Deniz Baykal'ın hastanesi değiştirildi

ndan yapılan açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Baykal'ın, Gaziler ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Uzman hekimler tarafından ilk muayenenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir." ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DENİZ BAYKAL'I TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ZİYARET ETTİ Bir süre Almanya'da tedavi gören deniz Baykal, daha sonra tedavisine burada devam etmek üzere Türkiye'ye dönmüştü.
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Deniz Baykal'ın hastanesi değiştirildi
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