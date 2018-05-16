Deniz Baykal'ın hastanesi değiştirildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Baykal'ın, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Uzman hekimler tarafından ilk muayenenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir." ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DENİZ BAYKAL'I TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Bir süre Almanya'da tedavi gören deniz Baykal, daha sonra tedavisine burada devam etmek üzere Türkiye'ye dönmüştü.