Eski belediye başkanının 2 şirketine kayyum atandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmasına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, Ömer Oktay Akarca, avukatları, mağdur sıfatıyla eski CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, eski Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur ile tanık Okan Metin katıldı.

Duruşmada mağdurlara söz veren mahkeme başkanı, sanıkların FETÖ/PDY ile iltisakları ile ilgili bildiklerini anlatmalarını istedi.

CHP'Lİ VEKİL, PARTİSİNİ ANLATTI

Yılmaz, Ali Erdoğan'ın partisinden 2014 yılında belediye başkan adayı olmak istediğini, kendisi ve bazı partilerin buna karşı çıktığını, daha sonra bazı basın yayın kuruluşlarında hakkında yalan haberler yayınlandığını belirterek, bu haberlerin Erdoğan tarafından yayınlatıldığını, siyasi bir lince maruz kaldığını, kişisel hakları zarar gördüğü için şikayetçi olduğunu söyledi.

İşte CHP - FETÖ ilişkisinin kanıtı

Uğur ise Ali Erdoğan'ın FETÖ/PDY ile ortak hareket ettiğini, örgüte maddi kazanç sağladığını, dönemin FETÖ üyesi hakim ve savcıları tarafından korunduğunu iddia etti.

Ali Erdoğan ise FETÖ/PDY ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek, 10 yıl Uşak'ta belediye başkanlığı yaptığını, mağdurların, yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle kişisel husumetlerinden dolayı iddiaları ortaya attıklarını savundu.

EŞİ, İDDİALARI REDDETTİ

Erdoğan'ın eşi Aysun Erdoğan da bu güne kadar hiçbir yapı ile ortak hareket etmediklerini, FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürdü.

Ali Erdoğan'ın avukatı Hüsnü Şahin Bülbül ise müvekkili ile ilgili iddiaların somut delillere dayanmadığını savunarak, "Mağdurlar siyasi hesaplaşmalarını mahkemeye FETÖ davası olarak getirmişlerdir. Bu durum gerçekten üzücüdür. Hiçbir mağduriyetleri söz konusu değildir, sadece intikam alma amacıyla burada bulunmaktadırlar. Müvekkilim örgüt üyesi değildir, hiçbir somut delil yoktur." dedi.

FETÖ'NÜN UŞAK'TAKİ MALİ YAPILANMASI DAVASI

Belediye başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye ait şirketlere çeşitli ihaleler verildiği yönündeki soru üzerine Erdoğan, hiçbir FETÖ üyesini işe almadığını, FETÖ'ye ait hiç bir firmaya ihale vermediğini iddia etti.

Tanık Okan Metin ise 2010 yılına kadar FETÖ içinde bulunduğunu, 2008 yılında Erdoğan ve bazı örgüt üyeleriyle Denizli'ye gittiğini anlattı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin mal varlıklarına konan tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

FETÖ'NÜN UŞAK'TAKİ MALİ YAPILANMASI DAVASI

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan'ın sahibi olduğu iki şirkete kayyum atanmasına, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin devamına karar vererek, delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı. Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Yılmaz, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 23 Ağustos'ta tutuklanmış, Ömer Oktay Akarca ise sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 29 Ocak 2018'de görülen ilk duruşmada Erdoğan ve eşi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Tuncay Yılmaz'ın, dosyası ayrılmış başka davada yargılanmasına karar verilmişti.