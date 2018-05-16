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Eski Genel Sekreteri Ban'dan 'ye övgü

Ban Ki-mun, Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'yla yaptığı görüşmede, 'nin lara yönelik politikasını övdü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 11:56
Eski BM Genel Sekreteri Ban'dan Türkiye'ye övgü

Eski Genel Sekreteri Ban Ki-mun, (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'yla yaptığı görüşmede, 'nin lara yönelik politikasından övgüyle bahsetti.

IPA'dan yapılan açıklamaya göre, 'nin başkenti Seul'e bir dizi temaslarda bulunmak üzere giden Kerem Hasanoğlu, ikili temasları öncesinde Ban ile bir araya gelerek, dünyadaki lerin durumu üzerine sohbet etti.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR İŞ YAPIYOR"

Birkaç yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve Gaziantep İslahiye'deki sığınmacı kampını ziyaret ettiğini dile getiren Ban'ın "O dönem Türkiye'de 2 milyon mülteci vardı." cümlesi üzerine, Hasanoğlu şu anda Türkiye'nin 3,5 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve bunun yarısını çocuklarını oluşturduğunu anlattı.

Ban, 3,5 milyonun büyük bir sayı olduğunu belirterek, "Türkiye, büyük bir iş yapıyor." ifadesini kullandı.

Kerem Hasanoğlu, Ban'ı, BM Genel Sekreterliği görevi sırasındaki başarılarından ve çabalarından dolayı kutlarken, Ban da Hasanoğlu'na Türkçe teşekkür etti.

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Eski BM Genel Sekreteri Ban'dan Türkiye'ye övgü
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