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'nün "avukatlar yapılanması" davasında karar

'da /'ye yönelik soruşturma kapsamında avukatlardan oluşan biri tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada 13 sanığa bir yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:34
FETÖ'nün avukatlar yapılanması davasında karar

'da /'ye yönelik soruşturma kapsamında avukatlardan oluşan biri tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada 13 sanığa bir yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde örgütün avukatlar yapılanmasıyla ilgili davanın duruşmasına, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılanan biri tutuklu 24 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fevzi Cem Şenocak'ı 10 yıl 6 ay, tutuksuz sanıklar Yusuf Zotluoğlu'nu 7 yıl 6 ay, Açıcı, Zekeriya Albayrak, Serdar Kutlu, Neşe Yıldızoğlu ve Fatma Şen'i 6 yıl 3'er ay, Serdar Şenocak, Kemal Yıldız, Serdar Baskın, Elmas Çatar, Dilek Kütükçü ve Recep Bağ'ı da bir yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Ramazan K. ve Gülşen S'nin dosyasını ayıran heyet, 9 sanığın beraatine karar verdi.

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FETÖ'nün "avukatlar yapılanması" davasında karar
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