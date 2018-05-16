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'nün mahrem askeri yapılanmasında 1'i albay 3 asker tutuklandı

merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i albay 3 rütbeli asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:54
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında 1'i albay 3 asker tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli , Mersin, , Tokat, Tunceli, , ve illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında albay, binbaşı, astsubay, üsteğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Önceki gün adliyesevk edilenlen 9 kişiden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Albay Ş.A. ile Astsubaylar K.B. ve Ö.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Albay Ş,A. ile Astsubaylar K.B. ve Ö.K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler.
1 rütbeli askerin ise TEM Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında 1'i albay 3 asker tutuklandı
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