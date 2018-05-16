FETÖ'nün "Şarköy abisi"ne 10 yıl 6 ay hapis cezası

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'nün "Şarköy abisi"ne 10 yıl 6 ay hapis cezası

'da /'nin sözde "Şarköy ilçe abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan , "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 12:45
FETÖ'nün Şarköy abisine 10 yıl 6 ay hapis cezası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) sözde "Şarköy ilçe abisi" olduğu gerekçesiyle yargılanan , "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Demirtaş ve avukatı hazır bulundu. Sanık Demirtaş, savunmasında, terör örgütü FETÖ ile ilgisinin olmadığını, "ByLock" kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın suçunun emniyet raporları ile sabit olduğunu, kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Mesut Demirtaş'ın "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.

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