Yoksul Müslüman ülkelere gönderme vaadiyle para toplayıp aldıkları kurbanlıkları bayramdan 10 gün önce kesip malzeme olarak kullanan FETÖ'nün yemek şirketinin yöneticilerine ceza yağdı.

Şehir Gazetesi'nin haberine göre, davalarla ilgili kararını açıklayan Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi; N.Ç., M.S.D., S.D. ve E.S.'yi Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçlarından ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıkların tahliye taleplerini reddederken, FETÖ/PDY üyesi ve örgütün talimatlarını yerine getirdikleri gerekçesiyle yurt dışına kaçma ihtimaline karşı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme H.T., Y.K., İ.D., Ü.D., M.B. ve O.Ç.'ye de Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Öte yandan firari sanıklar H.T., İ.D., M.B. ve O.Ç. hakkında mahkeme yakalama kararı çıkartırken Y.K.'nin tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ü.D.'nin yaşı ve sağlık durumunu dikkate alan mahkeme adli kontrol kararının devamına hükmetti. Mahkeme M.K.'nin de yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol kararının devamına ve 6 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.



FETÖ'NÜN ÇANTASI DA CEZALANDIRILACAK

Yemeklerin İzgün Gıda'dan alınması ve FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesine abone olunması için şirketlere baskı yaptığı iddia edilen H.Y. ve İ.İ.'nin Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçu sabit görülerek 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği kanaati ortaya çıkan E.D.'nin ise 3 yıl 9 ay, M.A.E. ve M.A.'nın 3 yıl 1 ay 15 gün, C.K., M.E. ve T.E.'nin 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



KURBANLIKLARI BAYRAMDAN ÖNCE KESTİLER

Vatandaşlardan kurban parası toplayan FETÖ/PDY örgütünün, Kurban Bayramı'nın 10 gün öncesinden başlayarak hayvanları kestirip, etleri de yemek şirketinin soğuk hava deposuna koyduğu ortaya çıktı. Vatandaşların kurban alınması için verdiği çekleri ciro etmeden firmanın kasasına koyan paralel örgütün, İslami kuralları hiçe sayarak hayvanları bayramdan 10 gün önce kestirdiği ortaya çıktı. Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora göre okullar, dernekler, bir kısım şirketler veya bu şirketlere bağlı olarak çalışan veya bunlar adına hareket eden üçüncü kişilerden kurban parası, bağış, burs, zekat, fitre, himmet adı altında toplanan nakit ya da çekler İzgün Gıda Turizm Taşımacılık Temizlik Güvenlik Mobilya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aktarılıp, paranın kontrolü İzgün Gıda'ya bırakıldı.

Balıkesir'de İzgün adına kesimleri yapan firmanın sahibi K.B.'nin iş yerinde yapılan incelemelerde ise, 2012 yılında Kurban Bayramı 24 Ekim'e denk gelmesine rağmen İzgün adına 12 Ekim tarihinden itibaren kesim yapıldığı ortaya çıktı. İzgün A.Ş.'nin 2013 yılı Kurban Bayramı'ndan önceki bir hafta içinde K.B.'den 473 büyükbaş hayvana ilişkin 140.668 kilo et alımında bulunduğu ve karşılığında 2 milyon 377 bin 289 lira alacak ortaya çıktığı belirtildi. İfadesi alınan Bursam Et Entegre Sanayi Ticaret Ltd. Şti'nin Müdürü T.S.'nin yaptığı açıklamalarda ise İzgün firmasının yetkililerinden N.Ç. ile ilgili şu ifadeler yer aldı: "Bu süreçte kendi yanına getirmiş olduğu H.Y. isimli şahsın şirketin asıl sahibi olduğunu belirterek, benimle tanıştırdı. H.Y.'nin İzgün Yemek Sanayinin bütün et alım organizasyonlarını yapan isim olduğunu zaman içinde öğrendim. N.Ç., yine zaman zaman Fetullah Gülen yapılanmasının sohbet toplantılarına davet ederek Zaman gazetesine abone olmamı istedi. Fakat ne toplantılara gittim ne de abone oldum."