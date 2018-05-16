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Halfeti'de jandarma karakoluna saldırı: 2 asker yaralı

’nın Halfeti ilçesindeki Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucu Türk bayraklarını alan vatandaşlar karakol önünde toplanarak teröre lanet okudu. Yaşanan saldırının ardından jandarma özel birliklerinde oluşan bir grup asker kaçan teröristleri yakalamak için operasyona tekbirler eşliğinde çıktı.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 07:49 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 07:49
Halfeti'de jandarma karakoluna saldırı: 2 asker yaralı
Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'na saat 22.00 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmesinin ardından , Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, olay yerine gelerek Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak'tan bilgi aldı. Teröristlerin roketatarlı saldırı sonucu jandarma nizamiyesi kapısında küçük çaplı hasar oluşurken, yaralanan 2 asker ise Halfeti'den Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Abdullah Erin, Yukarı Göklü Karakolu'na yönelik saldırıda 2 askerin yaralandığı belirterek, "Gerçekleştirilen hain saldırıda hafif yaralanan iki askerimiz, Halfeti Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırının ardından, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" dedi.

Yukarı Göklü Karakolu önünde toplanan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları açarak tekbir getirdi. Kalabalık, "Kahrolsun ", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak askerlere destek ve moral verdi.
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Halfeti'de jandarma karakoluna saldırı: 2 asker yaralı
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