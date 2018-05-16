Dışişleri'nden ikinci büyükelçi adımı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara büyükelçisinin ardından İstanbul Başkonsolosunun da bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.

Gazze'de İsrail katliamının ardından İsrail ve ABD'deki büyükelçilerini istişare için Ankara'ya çağıran Türkiye, İsrail ile ilişkilerinde dün yeni bir adım atmıştı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bir süre ülkesine dönmesi istenmişti.





DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Gazze'de İsrail katliamının ardından İsrail ve ABD'deki büyükelçilerini istişare için Ankara'ya çağıran Türkiye, İsrail ile ilişkilerinde dün yeni bir adım atmıştı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bir süre ülkesine dönmesi istenmişti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamı, Ankara-Londra hattında uluslararası camiayı da kapsayan yoğun bir trafik yaşanmasına neden oldu. Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere ilgili bürokratlarla peş peşe görüşmeler yaptılar. Türkiye'nin atacağı ve attığı adımları ele aldılar. İlk adım istişareler için Türkiye'nin İsrail ve ABD'deki büyükelçilerinin çağrılması oldu.