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Jandarma karakoluna roketatarlı saldırı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakoluna teröristler tarafından gece saatlerinde düzenlenen roketatarlı saldırı sonrası 2 asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 06:10
Jandarma karakoluna roketatarlı saldırı
Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü kırsal mahallesinde meydana geldi. Roketatarlı saldırıya karşılık veren askerler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Yaralı askerler ambulansla ilk önce Halfeti Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatılan çalışma sürüyor. Karakol çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.



ASKERLERİN DURUMU İYİ

?Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'inde geldiği bölgede yapılan incelemeler sonrası açıklama yapan Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, alana bulunan vatandaşlara, bir iki çabulcuya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Öte yandan karakolunun önünde toplanan kalabalık terör örgütü aleyhine sloganlar atmaya devam ediyor.
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Jandarma karakoluna roketatarlı saldırı
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