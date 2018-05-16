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merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 16:41
Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen ve aralarında ByLock kullanıcıları ile örgütün "mütevelli heyet başkanlarının" da bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa'nın yanı sıra , ve 'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 8 kadın gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı 'e ait kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden S.K. emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edildi. S.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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