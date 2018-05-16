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Son dakika: ve 'ndan açıklaması

Son dakika haberi... ve tarafından ile enerji alanında anlaşma imzaladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 16:02
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların tamamıyla asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köklerinden koparak, aleyhtarı her söylem ve eylemin arkasına takılan bazı siyasi isimler, bir kez daha hiçbir mesnet bilgiye dayanmadan, tamamen manipülatif amaçlarla bakanlığımızın ile de anlaşma imzaladığını iddia etmiştir. Ortaya atılan iddialar, muhatap alınmayacak seviyede ciddiyetten uzak, gerçek dışı ve tamamen iftira niteliğindedir. Kamuoyunun gündeminin böyle iftiralarla meşgul edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ifade ederken, Enerji ve olarak bütün faaliyetlerimizi şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyu ile paylaştığımız hususunu vatandaşlarımızın bilgisine sunarız."

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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
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