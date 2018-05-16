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Son dakika haberi: , ve hapis cezasına çarptırıldı

Ünlü Oyuncular ve , "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 16:48
Son dakika haberi: Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren hapis cezasına çarptırıldı

Ünlü oyuncular , 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu , Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.


(ÇAĞATAY ULUSOY)

Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay hakkında ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Oyuncu Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ile Yusuf Akgün hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.


GİZEM KARACA

Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay hakkında ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Oyuncu Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ile Yusuf Akgün hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.


CENK EREN

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Son dakika haberi: Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren hapis cezasına çarptırıldı
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