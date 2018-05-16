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’da abisine 10 yıl 6 ay hapis

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) sözde Şerköy ilçesinin abisi gerekçesiyle yargılanan şahıs, 10 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:05
Tekirdağ’da FETÖ abisine 10 yıl 6 ay hapis

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) sözde Şerköy ilçesinin abisi gerekçesiyle yargılanan şahıs, 10 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık savunmasında, terör örgütü FETÖ ile ilgisinin olmadığını, örgütün iletişim ağı olan 'ByLock' kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti. , sanığın suçunun emniyet raporları ile sabit olduğunu, kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek, 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mesut Demirtaş'ın 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanık Mesut Demirtaş'ın 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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Tekirdağ’da FETÖ abisine 10 yıl 6 ay hapis
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