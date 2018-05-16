Tekirdağ’da FETÖ abisine 10 yıl 6 ay hapis

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Şerköy ilçesinin abisi gerekçesiyle yargılanan şahıs, 10 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mesut Demirtaş savunmasında, terör örgütü FETÖ ile ilgisinin olmadığını, örgütün iletişim ağı olan 'ByLock' kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti. Cumhuriyet Savcısı, sanığın suçunun emniyet raporları ile sabit olduğunu, kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek, 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mesut Demirtaş'ın 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanık Mesut Demirtaş'ın 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

