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'de 12. gözlem noktasını kuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Konvoyu Astana görüşmelerinde kararlaştırılan gerginliği azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla 12. gözlem noktasını kurmak üzere ’in batı yakınlarında bulunan şehri yakınlarındaki Bedama köyüne girdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 14:07
TSK Suriye'de 12. gözlem noktasını kuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Konvoyu Astana görüşmelerinde kararlaştırılan gerginliği azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla 12. gözlem noktasını kurmak üzere 'in batı yakınlarında bulunan şehri yakınlarındaki Bedama köyüne girdi.

Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 'ye ait 50 kadar askeri araç Keferlusin geçidinden geçerek İdlib'in kuzey kesimindeki Cisr Şuğur şehrinin doğu kesiminde bulunan Bedama köyüne girdi. Konvoyun Bedama köyü yakınlarındaki El Akavi dağında 12. gözlem noktasını kurmak için mekan tespit çalışması yaptığı kaydedildi. Akavi dağının Kürt ve Türkmen dağlarına hakim bir noktada bulunduğu belirtildi. TSK, 'ın Astana şehrinde , ve 'ın anlaştığı, 'de gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlamak üzere bugüne kadar 'in batı kesiminden İdlib'in doğusu ve Hama'nın Kuzey tarafına uzanan 11 bölgede gözetleme noktası kurdu.


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TSK Suriye'de 12. gözlem noktasını kuruyor
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