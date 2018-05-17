Ankesörden çıkan 46 askere tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 211'i muvazzaf olmak üzere toplam 300 örgüt mensubu asker şahıs hakkında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Yeni bir gelişme yaşandı.

Operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheliden 53'nün emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından 'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerisevk edilenlen 53 şüpheliden 46'sı tutuklandı.