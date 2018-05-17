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Ankesörden çıkan 46 askere tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ankesörlü telefonlar ile imamları ile irtibat kuran mensuplarına yönelik operasyon kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 19:21
Ankesörden çıkan 46 askere tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 211'i muvazzaf olmak üzere toplam 300 örgüt mensubu asker şahıs hakkında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Yeni bir gelişme yaşandı.

Operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheliden 53'nün emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından 'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerisevk edilenlen 53 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

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Ankesörden çıkan 46 askere tutuklama
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