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'dan ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , ramazanın ilk iftarı sonrasında Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında "İlk iftarımızı şehitlerimizin aileleri ile birlikte yaptık. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 03:45
Emine Erdoğan'dan ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı ile eşi , ramazanın ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle birlikte yaptı.

Emine Erdoğan, iftar sonrası Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında iftar programına ilişkin fotoğraflar yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında, "İlk iftarımızı şehitlerimizin aileleri ile birlikte yaptık. Vatanımızın selameti için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın ve dünya Müslümanlarının Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan ramazan mesajı
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