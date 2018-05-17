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Erdoğan: Kamuoyu araştırmalarımız iyi 'da zafer çıkacak

, AK Partili vekillerle iftar yemeğinde buluştu. 'daki lerle ilgili Cumhurbaşkanı, "Zaferle sonuçlanacak" dedi.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 21:37 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 21:39
Erdoğan: Kamuoyu araştırmalarımız iyi 24 Haziran'da zafer çıkacak

Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle yaptığı iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

"SALI GÜNÜ TÜM VEKİLLER SAHAYA İNECEK"

lerin yaklaştığına dikkati çeken , " seçimlerinde diğer tüm seçimlerden daha çok çalışmak zorundayız. Herhangi bir aksiliğe meydan vermeden sonuca ulaşmamız gerekiyor. Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz çalışmaya başlayacak." dedi.

"KAMUOYU ARAŞTIRMALARI GAYET İYİ"

Erdoğan, kamuoyu araştırmalarının iyi olduğunu belirterek, "24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız gayet iyi" şeklinde konuştu.

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Erdoğan: Kamuoyu araştırmalarımız iyi 24 Haziran'da zafer çıkacak
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