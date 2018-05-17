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’den ‘kira sözleşmesi yapmayın’ talimatı

Son dakika haberi... 'da ’nün hücre evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında örgütün sözde bölge imamının da bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Operasyonda örgütün sorumlulara kira sözleşmesi yapmayın talimatı verdiği ve 2 gaybubet evinde kira sözleşmesi olmaksızın kalındığı öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 12:27
FETÖ’den ‘kira sözleşmesi yapmayın’ talimatı
Antalyalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü () ekipleri tarafından sabah 06.00'da 'nün kentteki hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Antalya'ya 1 ay önce atanan sözde bölge imamı Murat T. ile örgütün mali sorumlusu F.S.'nin de yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise FETÖ'nün cezaevi, ışık evleri, esnaf örgütlenmesi ve gaybubet oluşumlarının sorumluları olduğu belirtildi. Yine operasyon kapsamında hücre evlerinde 45 bin lira para ve bin dolar ele geçti.

'KİRA SÖZLEŞMESİ YAPMAYIN'

Ekipler, örgüte ait gizli haberleşme programı, dijital araç ve dokümanlara el koyarken, operasyon kapsamında 2 gaybubet evinde kira sözleşmesi olmaksızın kalındığı ve bunun örgüt tarafından 'kira sözleşmesi yapmayın' talimatıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan evlerini sözleşmesiz kiralayan ev sahiplerine de yasal işlem başlatıldı.

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FETÖ’den ‘kira sözleşmesi yapmayın’ talimatı
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