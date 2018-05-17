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Gülen’in çiftliğinde kalan işadamı serbest bırakıldı

elebaşı ’i Amerika’daki çiftliğinde ziyaret ettiğini itiraf eden ve bu ziyareti sırasında birçok örgütün tepe ismi ile birlikte olduğunu söyleyen ’nın sahibi gözaltına alındı. irtibatlı birçok şahısla iş ortaklığı, para transferi ve telefon kaydı ortaya çıkan Karaman’ın savcılık sorgusu ardından kararıyla serbest bırakılması şaşırttı. Karaman, 'nda yakalanmıştı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 17:20
Gülen’in çiftliğinde kalan işadamı serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'nün finans ayağına yönelik düzenlenen operasyonlar esnasında aranan fakat firari olduğu öğrenilen 'nın sahibi geçtiğimiz günlerde Mozambik'ten geldiği sırada 'nda yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, emniyette işlemleri ardından savcılığa sevk edildi.

GÜLEN'İN ÇİFTLİĞİNDE BİR GÜN

Karaman, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunda, 'nün Kocaeli Bölge imamı Muhtedir Yılmaz, örgüt imamları Yusuf Çelik ve Mehmet Akif Saka ile birlikte 2013 yılında Amerika'ya örgüt elebaşı 'in Pensilvanya'daki çiftlik evine ziyarete gittiğini belirtti. Burada Gülen'in kendilerine sohbet verdiğini belirten Karaman, çiftlik evinde bir gece kaldığını söyledi. Yine sorgusunda, örgütün üst düzey yöneticisi ile 'ta iş yaptığını da kaydetti.

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Mehmet Mustafa Karaman'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün tepe yöneticilerinden FETÖ'nün Ortadoğu Sorumlusu Talip Büyük, ATO yapılanmasında faaliyet gösteren Hüseyin Saruhan, örgütün Mollalar Grubu'nda bulunan ve doğrudan örgüt liderine bağlı , FETÖ ile iltisaklı TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve sorumlusu Ali Çelik ile HTS kayıtları saptandı.

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ÇOCUĞUN İSMİNİ GÜLEN KOYDU

Karaman, Cemal Türk ile telefon konuşmasının sebebini şu şekilde açıklaması dikkat çekti: "Kız kardeşimin çocuğuna bir isim koyması için Fetullah Gülen'e sormasını istemiş olabilirim."

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ÇAĞLAYAN MÜTEVELLİ HEYETİ

FETÖ'nün Çağlayan Bölgesi Mütevelli heyetinde olduğu ve bu bölgedeki yurtlarda yapılan büyük sohbetlere devamlı katıldığı iddia edilen Karaman, böyle bir bölge olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Fakat itirafçı ifadeleri şüpheliyi yalanladı. Yine, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Bank Asya çalışanı Abdurrahman G., Karaman'ın aralarında örgütün üst düzey mensuplarının bulunduğu Kocaeli İl Mütevelli Heyeti'nde yer aldığını belirtti.

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FETÖ'NÜN OKULLARINDA SATIŞ

Ayrıca Mehmet Mustafa Karaman, 2010-2014 yılları arasında yurt dışında bulunan FETÖ'ye ait okullara satış yapmak için gittiğini iddia etti. Karaman ifadesinde, çocuklarının Fetullah Gülen'in okullarında öğrenim gördüğünü belirtti. Şüpheli Karaman'ın örgütün bankası Bank Asya üzerinden FETÖ'den tutuklu birçok şahısla para transferinin olduğu ortaya çıkartıldı. Bu isimler arasında örgüt üyeliğinden tutuklu ve firari birçok ismin olduğu belirlendi.

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ŞAŞIRTAN KARAR

Örgütün tepe yöneticileriyle yoğun irtibatı olmasına rağmen Karaman, savcılıktaki sorgusu ardından le serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki işlemleri tamamlanan şüpheli şaşırtıcı bir şekilde adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Gülen’in çiftliğinde kalan işadamı serbest bırakıldı
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