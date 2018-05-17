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Kefaletle serbest kalan ’cü öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

Cumhuriyet Başsavcılığınca /’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında dava açılan Bayram K. için karar verildi. Mahkeme heyeti Bayram K’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 17:42
Kefaletle serbest kalan FETÖ’cü öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü / soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan öğretmen Bayram K. söz konusu suçu işlediği sabit görülerek 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 8. 'nde görülen davaya sanık Bayram K, eşi, ailesi ve avukatı katıldı. Daha önce FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen Aktif-Sen ve Kağızman Eğitimciler Derneği'ne üye olduğu sebebi ile tutuklanan ve 8 ay hapis yatan Bayram K, kefaletle serbest kalmıştı.
Hakkındaki yargılama devam eden Bayram K. çıktığı son duruşmada yeniden tutuklandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın örgüt içerisinde Bekir kod adı ile aktif olarak görev aldığına ve telefonunda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock tespit edildiğine dikkat çekerek sanığın söz konusu suçu işlediğini belirtti. Savcı dosyadaki mevcut delilleri göz önüne alarak sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasını talep etti.

Duruşmada mütalaaya karşı savunması alınan sanık Bayram K. üzerine atılı suçu kabul etmeyerek vatan hainliği yapmadığını, söz konusu derneklere kağıt üzerinde kayıtlı olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti mütalaanın açıklanması ve sanık savunmasının alınmasının ardından dosya hakkındaki kararını açıkladı. Heyet heyeti, sanık Bayram K'yı silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediği gerekçesi ile 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırdı.

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