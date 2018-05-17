İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, "ABD yönetimi büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararı alarak, bu konuda tarafsızlığını yitirmiş, Birleşmiş Milletleri işlevsiz hale getirmiş ve ABD'nin bu tavrı, terör devleti İsrail'i daha da cesaretlendirerek büyük bir katliam yapmasına yol açmıştır. Her fırsatta dünyaya insan hakları ve demokrasi üzerinden ahkam kesen Batı ülkeleri, dünyanın en büyük hapishanesinde işlenen zulümlerin sorumlusu katil İsrail'e sesini çıkarmıyor." dedi.

Milli İrade Platformu'ndan İsrail'in katliamına tepki

ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının ekonomik ve siyasi buhranlarla boğuşan dünyayı daha büyük bir kaos ortamına sürüklediğine dikkati çeken Tülün, "1948'den itibaren işgallerini artırarak devam ettiren siyonist İsrail, yaptığı katliamlarla tam bir terör devleti haline gelmiş ve başta Amerika olmak üzere emperyalist güçlerden almış olduğu cesaretle ramazan arifesinde çok büyük bir katliam daha gerçekleştirmiştir. ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışçıl yollarla protesto edenlere yönelik saldırılarda çok sayıda Filistinli kardeşimiz şehit olmuş ve binlercesi de yaralanmıştır. Bu olaylar esnasında yaşananlar bir kez daha siyonizmin kanlı yüzünü ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.





Tülün, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan katliamlara halklar nezdinde tepki gösterildiği belirterek, devletlerin duyarsızlığının ise tahammül edilemez noktaya geldiğini söyledi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin meselesinin çözümüne yönelik hiçbir kararına uymamayı alışkanlık haline getirdiğine vurgu yapan Tülün, şöyle devam etti:





"ABD yönetimi büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararı alarak, bu konuda tarafsızlığını yitirmiş, Birleşmiş Milletleri işlevsiz hale getirmiş ve ABD'nin bu tavrı, terör devleti İsrail'i daha da cesaretlendirerek büyük bir katliam yapmasına yol açmıştır. Her fırsatta dünyaya insan hakları ve demokrasi üzerinden ahkam kesen Batı ülkeleri, dünyanın en büyük hapishanesinde işlenen zulümlerin sorumlusu katil İsrail'e sesini çıkarmıyor. Kuruluş amacı Kudüs'ün özgürlüğü olan İslam İşbirliği Teşkilatı da tüm bu süreçlerde zayıf kalmış, İslam ülkelerindeki yönetimlerin bir kısmı neredeyse siyonistlerle birlikte hareket etmişlerdir."