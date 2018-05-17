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: 'ın tutukluk halinin devamına karar verildi

haberi... eski Eş Genel Başkanı 'ın, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı daın görülmesine devam edildi. Yüksekdağ, iddianameye eklenen yeni fezlekeleri inceleme fırsatı bulamadığı gerekçesiyle suçlamalar yönünden savunma yapmadı. Mahkeme, Yüksedağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 15:28
Son dakika: Figen Yüksekdağ'ın tutukluk halinin devamına karar verildi

, hakkında hazırlanan fezlekelerin bir araya getirilerek, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla yargılandığı daın 5'inci duruşması, 16. 'nde görüldü. Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra, Eş Genel Başkanı ile bazı HDP'li milletvekilleri katıldı. Duruşmayı takip etmek için, Sincan'a gelen yabancı heyetler ise mahkeme salonuna alınmadı.



SUÇLAMALAR HAKKINDA SAVUNMA YAPMADI

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, ve Van'da aynı suçlardan açılan davaların, bu dosya ile birleştirildiğini açıklayarak, Yüksekdağ'a savunma yapması için söz verdi. Yüksekdağ ise iddianame ile birleştirilen dosyaların kendisine dün tebliğ edildiğini, bu dosyaları inceledikten sonra detaylı savunma yapacağını söyledi. Şu aşamada suçlamalarla ilgili savunma yapmayacağını belirten Yüksekdağ, yargılama ve usul konusunda konuşmak istediğini belirterek, "Bizler siyasetçiyiz. 1.5 yıldır hiçbir somut delil olmadan tutuklu yargılanıyorum. Bu süre içerisinde ihlal edilerek milletvekilliğim düşürüldü. Kesinleşmiş cezalar verildi. Sadece ben değil birçok arkadaşımız aynı şeyleri yaşıyor. İddianamedeki suçlamalara neden olan konuşmalarım soruşturmayı yürüten savcı tarafından kriminalize edilerek eklenmiş. Biz konuşmalarımızda siyasetçi olmanın vermiş olduğu sorumluluğu yerine getirdik. Bunların suçlama konusu olması söz konusu bile olmamalı" dedi.

'BİZİ HAPİSHANE DUVARLARIYLA TUTSAK EDEMEYECEKLER'

İktidarın baskısı ile yargı tarafından tuksak edildiklerini ileri süren Yüksekdağ, "Bütün bunlara rağmen bizleri susturabildiler mi? Amaçları bizleri pasifize etmekti. Ama başaramadılar. Bakın yine arkadaşımız , adayımız oldu. Biz nerede olursak olalım, halka kaşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizi o hapishane duvarlarıyla tutsak edilmeyecekler" dedi.



'BARAJI TARİHE GÖMECEĞİZ'

Konuşmasının büyük bir bölümünü de 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ayıran Yüksekdağ, sırf kendileri için uygulanan yüzde 10 barajını aşacaklarını ve barajı tarihe gömeceklerini iddia etti. Konuşmasında, "Bir memlekette siyasetçi tutsaksa o ülkede secimler özgür olamaz" diyen Yüksekdağ, tahliyesini talep etti. Avukatların da tahliye taleplerinin ardından kararını veren mahkeme heyeti, 'savunmanın tamamlanmamış olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı' gerekçesiyle Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 6 Temmuz 2018'e ertelendi.

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Son dakika: Figen Yüksekdağ'ın tutukluk halinin devamına karar verildi
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