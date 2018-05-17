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Son dakika: 'de operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 'de satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 'nde gerçekleştirilen operasyona özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 06:41 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 06:42

Bülbül Deresi Sokak'ta iki katlı binanın üst katına düzenlenen baskında önce özel harekat polisi eve girdi. Ardından da narkotik polisleri evde aram yaptı. Narkotik köpeği de binanın karşı bahçesinde arama yaptı.

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Son dakika: Maltepe'de uyuşturucu operasyonu
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