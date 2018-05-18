Başbakan Binali Yıldırım: 81 milyon vatandaşımızla Filistin halkının yanındayız

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"BU MEYDAN İNSANLIĞIN SESİDİR"

"İlk kıblemiz mukaddes Mescid-i Aksa'yı İstanbul'dan onbinlerle selamlıyoruz. Bugün buraya zulme vahşete cesaret veren alçaklara tepkimizi göstermek için geldik. İstanbul'dan tüm dünyayı haklının, mazlumun yanında Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Bu meydanın sesi insanlığın sesidir.Biz buradan Haykırıyoruz. Çünkü acımız büyük, gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz yangın yeri. İslam ümmetinin kalbine bir hançer daha saplandı. Haydutlar bir kez daha ortaya çıktı. Gençlere kurşun yağdırdılar."

"İSRAİL'İN UYGULADIĞI BU ŞİDDETİN ADI SOYKIRIMDIR"

"Binlerce filistinlinin kurşunlanmasını keyifle izlemişlerdir, İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alarak ABD'nin seyretmesini asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemden dolayı hepsine yazıklar olsun. ABD Başkanı binlerce filistinlinin kurşunlanmasını adeta keyifle temaşa etmiştir. İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı, soykırımdır. Abluka altındaki Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alınmış ve 60'tan fazla kardeşimiz şehit edilmiştir, 3 Binden fazla kardeşimiz yaralanmıştır."

"ULUSLARARASI HUKUK ÇİĞNENMİŞTİR"

"Hem bölgesel hem küresel barış adına, son derece vahimdir. Uluslarası hukuk çiğnenmiş, toplumlar dünya suskun ve israil azgınlaşmıştır. İsrail uluslararasu hukuku tanımadığını hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk haklı Filistin halkının ve haklı davasının yanındadır. Bu mesele bizim meselemizdir. İsrail yönetimi yaralıları ülkemize getirmeye bile izin vermiyor. Bugün bu meydanda bütün insanlığı bir mesaj veriyor. Zulümün karşısında bir olalım diyorlar.

"81 MİLYON VATANDAŞIMIZLA FİLİSTİN HALKININ MEŞRU HAKKINI SAVUNACAĞIZ"

"81 milyon vatandışımıza filistin halkının meşru hakkını sonuna kadar savunacağız, filistin'e gazze'ye batı şeria'ya, filistin'in yürekli çocuklarına selam olsun. Filistin çaresiz değilsin. Yüce Türk milleti 81 milyon sizinle beraberdir. Filistin'in davası bizim davamızdır. İnsanlığın vicdanı zulme boyun eğmecektir. Zulme karşı tek yürek olan sizleri kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum. Allah daima doğruların yanındadır. Zalimler er geç kaybedecektir. Zafer merhamete inananlandır."