BM Güvenlik Konseyi'ne Filistin'i Koruma tasarısı

İşgal altındaki Filistin'de 30 Mart'tan bu yana yaşanan şiddet olaylarından derin endişe duyulduğu belirtilen tasarıda, Filistin halkı için ''uluslararası koruma'' talep ediliyor.

"ABLUKA KALDIRILSIN"

Tasarıda ayrıca İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki ablukasını kaldırması talep ediliyor.

"BM BARIŞ GÜCÜ OLUR MU?"

Uluslararası koruma misyonunun BM barış gücü misyonu olmayacağını, bunun için İsrail'in onayının gerektiğini belirten diplomatlar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten uluslararası koruma misyonu konusunda öneriler talep edileceğini ifade etti.

Tasarı konusunda görüşmelerin ve pazarlıkların pazartesi günü başlayacağını belirten diplomatlar, konseyin geçici 10 üyesi ile yapılan görüşmelerinse ''olumlu'' olduğunu belirtti.

İSRAİL'İN HAMİSİ ABD!

Ancak BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip olan ve her platformda İsrail'i savunan ABD'nin tasarıyı veto etmesi bekleniyor.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.