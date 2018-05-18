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'ne 'i Koruma tasarısı

'in 'deki şiddet olaylarını ''kınayan'' ve halkı i ''uluslararası koruma talep eden'' tasarı 'ne sunuldu. Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Kuveyt'in konseye sunduğu tasarıda, Gazze'de sivillere karşı gerçek mermi kullanan ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan işgalci güç İsrail'in kınanması isteniyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 22:13 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 22:16
BM Güvenlik Konseyi'ne Filistin'i Koruma tasarısı

İşgal altındaki 'de 30 Mart'tan bu yana yaşanan şiddet olaylarından derin endişe duyulduğu belirtilen tasarıda, Filistin halkı i ''uluslararası koruma'' talep ediliyor.

"ABLUKA KALDIRILSIN"

Tasarıda ayrıca 'den Şeridi'ndeki ablukasını kaldırması talep ediliyor.

"BM BARIŞ GÜCÜ OLUR MU?"

Uluslararası koruma misyonunun barış gücü misyonu olmayacağını, bunun için İsrail'in onayının gerektiğini belirten diplomatlar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten uluslararası koruma misyonu konusunda öneriler talep edileceğini ifade etti.

Tasarı konusunda görüşmelerin ve pazarlıkların pazartesi günü başlayacağını belirten diplomatlar, konseyin geçici 10 üyesi ile yapılan görüşmelerinse ''olumlu'' olduğunu belirtti.

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İSRAİL'İN HAMİSİ ABD!

Ancak BM 'nde veto yetkisine sahip olan ve her platformda İsrail'i savunan 'nin tasarıyı veto etmesi bekleniyor.

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BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, , Çin, ve 'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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BM Güvenlik Konseyi'ne Filistin'i Koruma tasarısı
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