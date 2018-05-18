Erdoğan ve Maduro telekonferansla anlaşma imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında anlaşma da imzalandı.

Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, huzur ve barış ortamında gerçekleştirilmesi ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Seçimlerde Maduro'ya başarı dileyen Erdoğan, Türkiye'de 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin yapılacağını anımsattı.

İki ülke yetkililerinin kendi aralarındaki üst düzey çalışmalarının Türkiye-Venezuela ilişkilerini geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacağını vurgulayan Erdoğan, "Önümüzdeki hafta yapılacak seçiminizi yakından takip ediyorum, başaracağınıza inanıyorum." dedi. Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimlerden kendilerinin de aynı başarıyla çıkmaları halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin bu münasebetle çok daha güçlü bir şekilde gelişeceğini vurguladı.

Erdoğan, Maduro'nun 13 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getirdi. Erdoğan, Venezuela'nın bugün İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na katılımının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirtti.

"ZİYARETLER İLİŞKİLERE İVME KAZANDIRDI"

İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 Ekim 2017'de 7 bakan ile ülkemize gerçekleştirdiğiniz ziyarette aldığımız kararlar ilişkilerimize ivme kazandırması bakımından dönüm noktası oldu. Ekim ayındaki ziyaretinizden bu yana yardımcılarınız, bakanlarınız ve bakan yardımcılarınızdan oluşan heyetleri ağırlamaktan memnuniyet duydum. Ülkemizden pek çok heyet de Venezuela'yı ziyaret etti, muhatapları ile oldukça verimli görüşmeler yaptı. Son olarak Dışişleri Bakanımız mevkidaşı Jorge Arreaza ile Bakü'de bir araya geldi. Bu görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Son olarak Venezuela Anayasa Mahkemesi Başkanı Maikel Jose Moreno Perez 10-11 Mayıs tarihlerinde ülkemizi ziyaret etti."





HEDEF 2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İlişkilerin ekonomiden ticarete, tarımdan madenciliğe, enerjiden kültür ve eğitime pek çok alanda gelişiyor olmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Venezuela ile 2016 yılında 83 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizin 2017 yılında 154 milyon dolara ulaşması olumlu bir gelişmedir. 2018'in ilk 3 ayında ise ticaret hacmimizin yarım milyar doları geçmesinden büyük memnuniyet duydum. İnanıyorum ki bu rakam yıl sonuna kadar 2 milyar doları bulacaktır. Şu anda dışişleri ve ekonomi bakanlarım yanımda. Buradan birlikte sizleri selamlıyoruz. Ekonomi bakanlarımızın huzurunda imzalayacağımız Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması ikili ticaretin artırılması bakımından önem taşıyor. Bu anlaşmanın en kısa sürede kapsamının daha da geliştirilerek serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesini hedefliyoruz. Venezuela ile madencilik, savunma sanayi, sivil havacılık alanlarında iş birliğine ilgi duyuyoruz. Bu alanlarda ortak girişim, ortaklaşa üretim ve teknoloji transferi dahil karşılıklı iş birliğini her yönden geliştirmeyi arzu ediyoruz. 17 Mayıs Perşembe itibariyle Venezuela'ya 18 gemi kapsamında sevkiyat yapılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede 20'lik 658 adet 40'lık 103 adet ve 40 hidrokarbon 229 adet olmak üzere toplam 990 konteyner ürün gönderilmiştir. Gemilerde otomobil, kamyon, iş makinası, otobüs ve traktör lastikleri, madeni yağ, ilaç, ton balığı konservesi, yeşil mercimek, ayçiçeği yağı ve süt tozu bulunmaktadır. Toplam bedel yaklaşık olarak 142,5 milyon lira. Bunu daha da hızlandırmayı bekliyoruz. Aslında her iki ülkede de bu irade mevcuttur."

Erdoğan, bu çerçevede yaklaşık 34 milyon lira değerinde toplan 169 konteyner ürünün Venezuela'ya ulaştığını ifade etti.

318 konteynerin Panama'nın Cristobal Limanı'nda yüklenmek için bekletildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Gecikmenin nedeni Panama ve Venezuela arasındaki siyasi bazı sorunların yansımasıdır ancak 1 Mayıs itibariyle Panama ve Venezuela arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin normale döndüğü ve ambargo durumunun kalktığı öğrenilmiştir. Söz konusu konteynerler 20 Mayıs'ta Venezuela'ya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, seçimleri başarıyla tamamlamalarının ardından ilk işlerinden birinin Venezuela'yı ziyaret etmek olacağını vurguladı.





"VENEZUELA HALKI DEMOKRASİNİN NE OLDUĞUNU GÖSTERECEK"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Caracas'tan sevgi ve saygılarını sunarak başladı.

Ülkesinde, 20 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçim kapsamında iyi dilekleri için mevkidaşına teşekkür eden Maduro, "Gelecek pazar günü Venezuela halkı tüm dünyaya örnek bir şekilde demokrasinin ne olduğunu gösterecek." dedi.

Türkiye ile sürekli diyalog halinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Maduro, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin sağlam adımlarla ilerlediğini belirtti.

Maduro, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirerek, "Özellikle son dönemde Filistin'de yaşananlar kapsamında, tüm Müslüman ülkelere ve Filistin'e destek olduğumuzu açıkça ifade ediyorum." diye konuştu.

İkili ilişkileri sağlamlaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Maduro, şunları söyledi:

"Bizler beraberce aramızdaki stratejik anlaşmaları, özellikle ekonomik konularda olan anlaşmaları daha iyi şekilde ilerletmeye gayret etmeliyiz. Aramızdaki teknolojik, ekonomik, iş birliği anlaşmalarını daha iyi şekilde takip ederek ilerletme durumunda olmamız gerekiyor. Zannediyorum aramızdaki bu telekonferans, önümüzdeki günlerde yapacağımız yeni anlaşmaların daha iyi şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır."





"HER TÜRLÜ SIKINTIYI GİDERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, özellikle bugünkü İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne bağlantısız ülkeler olarak 118 ülke adına göndereceği mesajı çok önemsediğini bildirdi.

Erdoğan, "THY'nin tam olarak Venezuela'ya yerleşmesini ben de teşvik ediyorum. Bundan hiç endişeniz olmasın. İstanbul'daki 3. Havalimanı biter bitmez bu seferler çok daha hızlanarak devam edecek. İki kardeş ülke olarak bu konuda her türlü sıkıntıları gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

"24 HAZİRAN VENEZUELA İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 24 Haziran'daki seçimler için başarı dileyen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "24 Haziran Venezuela için tarihi bir gündür." dedi.

Türkiye ile Venezuela arasındaki yüksek düzeydeki ilişkilerin sürekli devam etmesini dileyen Maduro, THY'nin, Caracas-İstanbul seferlerinin ikili ilişkileri daha da geliştireceğini söyledi.

Türkiye'nin Venezuela'ya verdiği destek için teşekkür eden Maduro, "THY ile olan ilişlerimiz şu anda iyi ama daha iyi olabilir, buna çalışmamız, bunu daha faal duruma getirmemiz lazım." dedi. Daha sonra iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

Bu sırada Maduro, "Ekonomi Bakanımız ilk imzayı atıyor. O kadar çok Türkiye'ye gidiyor ki Türk olmuş gibi" esprisi yaptı. Erdoğan da anlaşmaların hayırlı olmasını diledi. Telekonferans görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.