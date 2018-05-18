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sanığı başmüfettişine hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) üye olma suçundan yargılanan başmüfettişine 9 yıl hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 14:18
FETÖ sanığı eski polis başmüfettişine hapis

Adana 11. görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Bostan ile avukatı katıldı.

, savunmasında, en son Adana Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında polis başmüfettişi olarak çalıştığını söyledi.

/ ile bir alakasının olmadığını savunan Bostan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Bostan beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Savcı, Bostan'ın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Bostan'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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FETÖ sanığı eski polis başmüfettişine hapis
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