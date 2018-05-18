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'den aranan şahıs operasyonunda yakalandı

'te / terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda kaçmaya çalışan / üyesi E.O., yakalanarak, gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 18:37
FETÖ'den aranan şahıs PKK operasyonunda yakalandı

'te / terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan 8 şahsa yönelik, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gaziantep'te ikamet kaydı bulunan. F.E. isimli hedef şahsın yakalanması, suç ve suç unsurlarının elde edilebilmesi amacıyla adli makamlardan alınan kararlar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda / silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan E.O. isimli şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın sorgusu sürüyor.

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FETÖ'den aranan şahıs PKK operasyonunda yakalandı
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