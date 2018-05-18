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'den gözaltına alınmışlardı, tamamı tutuklandı

’da yürütülen / soruşturmaları kapsamında aralarında FETÖ/PDY örgütüne ait okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan kişilerinde aralarında bulunduğu 2’si kadın 19 kişi tutuklandı. Eş zamanlı olarak Bursa, Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Van ve Erzincan’da yapılan operasyonlarla yakalanan şüpheliler arasında doktorlar da var.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 16:42
FETÖ'den gözaltına alınmışlardı, tamamı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturmaları kapsamında örgüte ait olan ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirkete bağlı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfı'nın yöneticileri ve özel hastanelerde hala görev yapan doktorlarında bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak Bursa, Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Van ve Erzincan'da operasyonlar düzenlenerek 25 şüpheli yakalandı.

Haklarında FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte ait 'ya para yatırmak ve kullanmak suçları bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 19 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.

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FETÖ'den gözaltına alınmışlardı, tamamı tutuklandı
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