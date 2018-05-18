FETÖ'den gözaltına alınmışlardı, tamamı tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgüte ait olan KHK ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirkete bağlı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfı'nın yöneticileri ve özel hastanelerde hala görev yapan doktorlarında bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak Bursa, Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Van ve Erzincan'da operasyonlar düzenlenerek 25 şüpheli yakalandı.

Haklarında FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte ait Bank Asya'ya para yatırmak ve Bylock kullanmak suçları bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 19 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.