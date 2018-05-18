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Son dakika: 'de 'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... ’nin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, terör örgütüne ait silah muhimmatı, el bombası, kamera, akü, ve terör örgütü kimliği ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 16:05
Son dakika: Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Valiliği, Jandarma ekiplerinin İlçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İlçesi Balkayalar Dağı Benan Kapı Üs bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 100 HK-33 mühimmatı, 180 bixi mühimmatı, 243 AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 1 el bombası, 1 akü, 1 video kayıt cihazı, 1 kafa kamerası, 2 kamera bataryası ve 1 adet bölücü terör örgütü kimliği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Son dakika: Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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