Son dakika: Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği, Jandarma ekiplerinin Şemdinli İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şemdinli İlçesi Balkayalar Dağı Benan Kapı Üs bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 100 HK-33 mühimmatı, 180 bixi mühimmatı, 243 AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 1 el bombası, 1 akü, 1 video kayıt cihazı, 1 kafa kamerası, 2 kamera bataryası ve 1 adet bölücü terör örgütü kimliği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."