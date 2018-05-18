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İstanbul'da tarihi "" zirvesi

ABD'nin 'deki büyükelçiliğini 'den 'e taşımasından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine 'nin acil çağrısıyla düzenlenen () İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı.

Giriş Tarihi: 18.5.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 21:37
İstanbul'da tarihi Kudüs zirvesi

ABD'nin 'deki büyükelçiliğini 'den 'e taşımasından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine 'nin acil çağrısıyla düzenlenen () İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı.

Toplantıya katılan liderler ve heyetler 'ne geldi. Liderleri İİT Zirve Dönem Başkanı Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

"BU ZULMÜ YAPANLAR MAHKEME KARŞISINA ÇIKMALI"

Başbakanı Rami el-Hamdallah, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında, olağanüstü zirvenin yanı sıra Filistin'le beraber olanlara teşekkürlerini sunarken, İsrail'in işgalci kuvvetleriyle Kudüs'e ve Filistin halkına karşı en büyük cürümleri işlediğini dile getirdi.

Hamdallah, uluslararası toplumun üzerinde çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Filistin halkının haklarını geri alması ve zulmü yapanların mahkeme karşısına çıkması lazım. 'de İsrail'e karşı bağımsız bir soruşturma konseyi oluşturulması gerekiyor, yaptığı zulümlerin tespiti için." dedi.

Karşılamanın ardından katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında da yer aldı. Heyet başkanlarının katıldığı aile fotoğrafı çekiminden sonra katılımcılar oturum başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantının düzenlendiği salona geçti.

KATILIMCI ÜLKELER

İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısına Afganistan, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Moritanya, Sudan, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet başkanlarının yanı sıra Endonezya ve Gambiya'nın cumhurbaşkanı yardımcıları katıldı.

Filistin, Kırgızistan, Pakistan başbakan düzeyinde toplantıda yer alırken Özbekistan, Cezayir ve Sudan parlamento ya da senato başkanları seviyesinde temsil etti.

Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantıda bulunan ülkeler ise şunlar:

Suudi Arabistan, Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Lübnan, Irak, Tunus, Umman, Libya, Bangladeş, Burkina Faso, Çad, Kazakistan, Komorlar, Maldivler ve Tacikistan.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas devlet bakanı seviyesinde, Venezuela ve İtalya ise misafir ülke olarak toplantıya katılıyor. Rusya ise İİT daimi temsilcisi ile temsil ediliyor. Ayrıca birçok ülkeden çeşitli bakanlar ve büyükelçiler de toplantıya katıldı.

KORUMA İSTEDİ

Filistin, İsrail'in saldırıları için BM'den uluslararası koruma istedi

Filistin Başbakanı Hamdallah, İstanbul'daki İİT zirvesinde, İsrail'in saldırıları için BM'den soruşturma ve uluslararası koruma istedi.

'ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmalı'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını önerdi.

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İstanbul'da tarihi "Kudüs" zirvesi
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