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", işgal altında oldukça..."

bugünkü yazısında ’deki katliamı ve oldu bittiye getirilen ’e Büyükelçilik taşıma skandalını yazdı. “Kudüs işgal altında oldukça ’da yeni düzen kurulamaz” diyen Burhanettin Duran’ın yazısı şu sözlerle son buluyor: “İşte Erdoğan, sadece bu gerçeği haykırıyor.”

Giriş Tarihi: 18.5.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 09:51
Kudüs, işgal altında oldukça...

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Trump yönetiminin son vahim kararı, meselesinin çözümsüzlüğünü perçinledi. "Birleşik Kudüs'ü" Yahudi devleti 'in başkenti olarak kabul ederek Washington, kendisinin "arabuluculuk rolünü" bitirmekle kalmadı. Kudüs mücadelesini Müslüman dünyanın vazgeçilemez, ortak bir davası haline getirdi.

"İşgal altındaki Kudüs" olgusu, Filistin davasından daha öte bir anlam taşımakta.

Bugünün konjonktüründe Arap liderler İran'a karşı İsrail'le yakınlaşmak için can atıyor olabilirler. Bunun için Filistin'i "kurban etme" noktasına gelmiş olabilirler.

Damat Kushner de Körfez'deki veliahtlarla birlikte formüle ettiği "Asrın anlaşmasını" Filistin'e dayatabilir. Ancak Kudüs işgal altında oldukça İsrail'i bu bölgede hiçbir şey meşru, normal hale getiremez...

'da yeni bir düzen kurulamaz.

Hiç kuşkum yok; üzerinden onlu yıllar geçse de Kudüs davası bölgede yeni direnişlerin, mücadelelerin ilham kaynağı olacak.

İşte Erdoğan, sadece bu gerçeği haykırıyor.

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