Son dakika: Organize şube polislerinin FETÖ davasında ara karar

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında polis, mahkeme başkanı ve gazetecileri dinledikleri, emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla sanık firari Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli 7'si firari 12'si tutuklu olmak üzere 44 polisin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazmi Ardıç, Ayhan Arıkanoğlu, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı ile Said Gök katıldı.

Bu hafta 3 gün boyunca süren duruşmada, tutuklu sanık Nazmi Ardıç savunma yaptı. Mahkeme heyeti sanığın savunmasına ara vererek, sanık ve avukatların taleplerini aldı.

Talepleri karara bağlayan heyet, sanıklar Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ahmet Kalender, Ali Kavlak, Metin Güneş, Polat Kongur, Ayhan Arıkanoğlu, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı, Said Gök, Şenol Demir ve Ali Kayda'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, firari sanıklar Fetullah Gülen, Mehmet Akif Sakarya, Mesut Aydın, Ahmet Davulcu, Muhammet Alperen Özkan, Ahmet Kahraman, Muhammed Said Varlıoğlu ve Kamil Çetiner'in haklarında çıkarılan yakalama kararının devamına, bazı sanıkların bilirkişi incelemesine ilişkin taleplerinin de reddine hükmetti.

Bir sonraki celse tutuklu sanık Ardıç'ın savunmasına devam etmesine karar veren heyet, duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, eski ağır ceza hakimi Nurettin Turan ile Esat Burak Uzundere "mağdur", aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in de bulunduğu 13 kişi "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, FETÖ/PDY yo¨neticisi ve u¨yesi sanıkların, I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nu¨n hiyerars¸ik yapısı ic¸erisinde yasa dıs¸ı o¨rgu¨tlenme olus¸turup, suc¸ is¸lemek amacıyla bir araya geldikleri vurgulanıyor.

Sanıkların, devletin emniyet hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında, go¨revlerinin sagˆladıgˆı nu¨fuz ve gu¨cu¨, yasaların verdigˆi yetkileri, go¨revin gerc¸eklerine aykırı kullanarak amac¸larına ulas¸mak ic¸in seri halde arac¸ suc¸ları is¸ledikleri kaydedilen iddianamede, sanıkların gerçekleştirdiği, dönemin I·stihbarat Daire Bas¸kanı Engin Dinç, bazı istihbaratta görevli polisler ile eski Kartal Agˆır Ceza Mahkemesi Bas¸kanı Nurettin Turan'ın telefonlarının dinlenilmesi veya teşebbüs edilmesi, emniyetteki veri tabanının silinmesi, sunucuların değiştirilmesi, "www.medyagundem.com" internet haber sitesinin yöneticilerinin dinlenilmesinin de aralarında olduğu eylemleri sıralanıyor.

Bu eylemleri c¸ok sayıda kis¸iye kars¸ı gerçekleştiren sanıkların suçunun "darbeye teşebbüs" olduğu aktarılan iddianamede, sanıkların eylemlerinde su¨rekliligˆin esas oldugˆu belirtiliyor.

Firari sanık örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ve eski İstanbul Organize Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨r Yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 44 polisin, "cebir ve s¸iddet kullanarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨kümetini ortadan kaldırmaya veya go¨revlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye tes¸ebbu¨s etmek" suçundan agˆırlas¸tırılmıs¸ mu¨ebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, hakkında yakalama emri çıkarılan firari sanık Fetullah Gülen'in ayrıca "devletin gu¨venligˆi veya ic¸ veya dıs¸ siyasal yararları bakımından niteligˆi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla ac¸ıklamak" suçundan mu¨ebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, Gülen ile Ardıç, Çakallı ve Kalender, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", diğer sanıklar ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor. Terör örgütü elebaşı Gülen hakkında ayrıca çeşitli suçlardan, toplam 57 yıl 3 aydan 104 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Nazmi Ardıç ve Ahmet Kalender için "suç uydurma, iftira, görevi kötüye kullanma, yasaklanan bilgileri açıklama, göreve ilişkin sırrın açıklanması, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, devletin gu¨venligˆi veya ic¸ veya dıs¸ siyasal yararları bakımından niteligˆi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali, bilişim sistemine girme ve sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya degˆis¸tirme" suçlarından, toplam 50 yıl 6 aydan 146 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, sanık Mahir Çakallı'nın da benzer suçlardan 65 yıldan 165 yıla kadar hapse mahkum olması talep ediliyor.

İddianamede, diğer 41 sanığın ise benzer suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.