Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: TSK açıkladı: 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: açıkladı: 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi...Türk Silahlı Kuvvetlerince, 10-17 Mayıs'ta 'ın kuzeyindeki operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 16:54
Son dakika: TSK açıkladı: 23 terörist etkisiz hale getirildi.

, 10-17 Mayıs tarihleri arasında / terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı 'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 49 adet ve 7 adet silah mevzii, sığınak ve barınağın imha edildiğini, bir askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını bildirdi.

AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren ise 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 233 asker yaralandı. Harekat kapsamında bugüne kadar 222 adet mayın ve bin 177 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Mehmetçik'in amansız takibi YPG/PKK'nın kabusu oldu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: TSK açıkladı: 23 terörist etkisiz hale getirildi.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN