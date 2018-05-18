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"Türkiye için Tek Yürek" CANLI YAYIN

Yenikapı'da düzenlenecek " Mitingi" için toplanmalar sürüyor. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Yenikapı 'nda düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine kısa süre kala alana girişler devam ediyor. Mitingin yapılacağı alana kurulan sahnede "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Giriş Tarihi: 18.5.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 16:18
Türkiye Kudüs için Tek Yürek CANLI YAYIN

Alanın etrafına "Zulme Lanet 'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı 'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. na gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de miting alanına geldiler

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"Türkiye Kudüs için Tek Yürek" CANLI YAYIN
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