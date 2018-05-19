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"Erdoğan’a ziyaretinde " ihbarı

ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan "Erdoğan'a yapılabileceği" ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine “Önümüzdeki dönemde 'a gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan’a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu” yönünde bilgi verildi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 19:48 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 19:51
Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı

Alınan bilgiye göre, 'nın başkenti 'te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, " Erdoğan'a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu" ihbarı geldi.

SARAYBOSNA ERDOĞAN'I BEKLİYOR

Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine "Önümüzdeki dönemde 'a gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan'a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu" yönünde bilgi verildi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alınan ihbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.

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İÇ POLİTİKA MALZEMESİ OLARAK KULLANILACAK

Öte yandan Erdoğan'ın Saraybosna'ya yapacağı ziyaretin, 'te 7 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde bu ülkenin muhalefeti tarafından iç politika malzemesi olarak kullanılacağı öne sürüldü.

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AVRUPALI TÜRKLER SARAYBOSNA'YA AKIYOR

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç liderliğindeki Demokratik Eylem Partisi'ne muhalif grupların, ziyaret sırasında Erdoğan'ı edeceği belirlendi. Muhalefetin, Skenderija Meydanı'nda düzenleyeceği protesto mitingine katılımı geniş tutmak için sosyal medyadan çağrı yaptığı ortaya çıktı.

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"Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast" ihbarı
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