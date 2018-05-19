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İstanbul'da tarihi "" zirvesi

ABD'nin 'deki büyükelçiliğini 'den 'e taşımasından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine 'nin acil çağrısıyla düzenlenen () İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı.

Giriş Tarihi: 18.5.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 01:34
İstanbul'da tarihi Kudüs zirvesi

ABD'nin 'deki büyükelçiliğini 'den 'e taşımasından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine 'nin acil çağrısıyla düzenlenen () İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı.

Toplantıya katılan liderler ve heyetler 'ne geldi. Liderleri İİT Zirve Dönem Başkanı Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Karşılamanın ardından katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında da yer aldı. Heyet başkanlarının katıldığı aile fotoğrafı çekiminden sonra katılımcılar oturum başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantının düzenlendiği salona geçti.

KATILIMCI ÜLKELER

İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısına Afganistan, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Moritanya, Sudan, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet başkanlarının yanı sıra Endonezya ve Gambiya'nın cumhurbaşkanı yardımcıları katıldı.

, Kırgızistan, Pakistan başbakan düzeyinde toplantıda yer alırken Özbekistan, Cezayir ve Sudan parlamento ya da senato başkanları seviyesinde temsil etti.

Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantıda bulunan ülkeler ise şunlar:

Suudi Arabistan, Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Lübnan, Irak, Tunus, Umman, Libya, Bangladeş, Burkina Faso, Çad, Kazakistan, Komorlar, Maldivler ve Tacikistan.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas devlet bakanı seviyesinde, Venezuela ve İtalya ise misafir ülke olarak toplantıya katılıyor. Rusya ise İİT daimi temsilcisi ile temsil ediliyor. Ayrıca birçok ülkeden çeşitli bakanlar ve büyükelçiler de toplantıya katıldı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, İstanbul'daki İİT zirvesinde, İsrail'in saldırıları için 'den soruşturma ve uluslararası koruma istedi.

"BU ZULMÜ YAPANLAR MAHKEME KARŞISINA ÇIKMALI"

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında, olağanüstü zirvenin yanı sıra Filistin'le beraber olanlara teşekkürlerini sunarken, İsrail'in işgalci kuvvetleriyle Kudüs'e ve Filistin halkına karşı en büyük cürümleri işlediğini dile getirdi.

Hamdallah, uluslararası toplumun üzerinde çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Filistin halkının haklarını geri alması ve zulmü yapanların mahkeme karşısına çıkması lazım. BM'de İsrail'e karşı bağımsız bir soruşturma konseyi oluşturulması gerekiyor, yaptığı zulümlerin tespiti için." dedi.

"TEK YOL, TEK ÇÖZÜM, İŞGALİN SONLANDIRILMASI"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Tek yol, tek çözüm, işgalin sonlandırılması ve 1967 sınırları bağlamında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni iki devletli çözüm bağlamında gerçekleştirmektir." dedi.

Kral Abdullah, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısıyla düzenlenen İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Abdullah, Filistinli şehitleri anarak başladığı konuşmasında, "Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Kudüs, Amman'ın ikiz kardeşidir. Kudüs, barışın, kardeşliğin ve kaynaşmanın anahtarıdır. Tek yol, tek çözüm, işgalin sonlandırılması ve 1967 sınırları bağlamında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni iki devletli çözüm bağlamında gerçekleştirmektir." ifadelerini kullandı.

'ABD VE İSRAİL'E KARŞI SİYASİ VE TİCARİ ÖNLEMLER ALINMALI'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını önerdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını, BM Genel Kurulunda özel bir oturumla ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı ile İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının değerlendirilmesini önerdi.

İstanbul'daki İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda konuşma yapan Ruhani, toplantıyı düzenlediği için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Hasan Ruhani, İstanbul'dan İslam ülkelerinin bir araya geldiği ve "Filistin'in siyonist işgaline dur" mesajının verildiğini belirterek, İsrail'in tüm küresel değerleri tehdit ettiğini söyledi

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İstanbul'da tarihi "Kudüs" zirvesi
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