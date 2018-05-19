Tarihi zirve ardından tarihi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hem Filistin halkıyla dayanışma sergilenmesi hem de Gazze'de katliam yapan İsrail'e gerekli mesajların verilmesi bakımından son derece anlamlı bir zirve toplantısı gerçekleştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Amerikan yönetimi tüm uyarılarımıza rağmen ne yazık ki hukuksuz kararını 14 Mayıs günü uygulamaya geçirmiştir. Biz bu girişimi asla kabul etmedik, etmiyoruz."

"MESULİYETİ BÜTÜNÜYLE BİRİNCİ DERECEDE AMERİKA'YA AİTTİR"

Erdoğan, "Barış sürecini sabote eden bu provokatif kararın bölgede yol açtığı sonuçların mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika'ya aittir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Filistin halkıyla dayanışma şuurumuzu hiçbir zaman sükuta erdirmeyeceğiz." dedi.

Kudüs Zirvesi sonrası: Barış gücü yerleştirilmesi şarttır

"ULUSLARARASI BARIŞ GÜCÜ GÖNDERME DAHİL BİR KORUMA SAĞLANMASI ŞARTTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her gün gencecik evlatlarını İsrail terörüne kurban veren Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil, bunun altını çiziyorum, uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır." dedi.

"BİZ DOĞRU OLANI YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim anlamadığım bir şey var. Trump cumhuriyetçidir değil mi? Önceki Bush? O da cumhuriyetçiydi. Fakat önceki Bush, özellikle de bana şu ifadeyi kullanmıştır; 'İki devletli çözüme ne diyorsunuz?'. 'Evet' diyoruz ve Colin Powell'e benim yanımda talimat verdi, 'bu işi bizzat sen takip edeceksin.' O gün bugündür bakın, o cumhuriyetçi böyle söyledi ama şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor. Cumhuriyetçilerin de kendi arasında demek ki bir sıkıntı var. Öyle de olsa böyle de olsa, biz doğru olanı yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu karar dünya güvenliğine açık bir tehdittir

"AMERİKA'NIN KUDÜS KARARINI BİR KEZ DAHA REDDEDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın Kudüs konusundaki kararını bir kez daha reddediyoruz." dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN FİLİSTİN KONUSUNDA YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKLİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü zirvede Filistin davasına verdiğimiz desteği bir kez daha göstererek nihai bildirimizi kabul ettik. Bu çerçevede işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in saldırganlığını en güçlü ifadelerle telin ettik. Son olaylardan İsrail'i sorumlu tuttuğumuzu belirttik. İsrail'in bu suçları ABD yönetiminin desteğiyle işlediği aşikardır. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir." dedi.