Emine Erdoğan Bosna Hersek'te TİKA'nın yaptırdığı Hematoloji Bölümü'nü açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaptırılan Hematoloji Bölümü'nü açtı.

EMİNE ERDOĞAN, KLİNİK MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, başkentteki Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi (KCUS) Hematoloji Bölümü'nün açılışına katıldı.

TİKA tarafından tadilat, tıbbi donanım ve mobilya tefrişatının yapıldığı KCUS Hematoloji Bölümü, Emine Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic'in eşi ve KCUS Genel Müdürü Prof. Dr. Sebija İzetbegovic ile TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin'in katıldığı kırmızı kurdele töreninin ardından hizmete açıldı.

Emine Erdoğan Saraybosna'da Klinik Merkezi'nin açılışını yaptı

ERDOĞAN, TÖRENİN ARDINDAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Emine Erdoğan, törenin ardından Hematoloji Bölümü'nü gezerek Sebija İzetbegovic'den bölümün çalışmaları hakkında bilgi aldı.

300 HASTA TEDAVİ GÖREBİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından 2017'de yapımına başlanan KCUS Hematoloji Bölümü, 300 hastanın tedavi görmesine olanak sağlayacak.

Emine Erdoğan, Bjelave Çocuk Yetiştirme Yurdu'nu da ziyaret etti.