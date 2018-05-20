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halkı coşkuyla Erdoğan'ı bekliyor

, resmi ziyaretlerde bulunmak ve UETD 6. 'na katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 11.05'te 'e gitti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 12:04
Bosna Hersek halkı coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

, özel uçak "TUR" ile saat 11.05'te 'e gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başkanı ile Ankara Valisi Ercan Topaca ve bazı ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Bosna Hersek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareket etti

FAHRİ DOKTORA İÇİN DÜZENLENECEK TÖRENE KATILACAK

Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan na katılacak Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene de katılacak.

Bosna Hersek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türklerle Saraybosna'da buluşuyor

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Bosna Hersek halkı coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
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