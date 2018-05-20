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Eski kaymakam yurt dışına kaçmak isterken böyle yakalandı

Kuşadası'nda aralarında üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski Boztepe Kaymakamı 'in de bulunduğu 12 kişi, tekneyle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 16:22
Eski kaymakam yurt dışına kaçmak isterken böyle yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski Boztepe Kaymakamı 'in ve aranan örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken yakalandı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekne durduruldu.

Teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 kişi, sahil güvenliğin teknesine alınarak karaya getirildi.

HEPSİ FETÖ'CÜ ÇIKTI

Kimlik sorgusunda aileleriyle birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H, meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K, meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T, örgüt üyesi olmak suçundan aranan ev hanımı A.D, meslekten ihraç edilen Kredi Yurtlar Kurumu eski müfettiş yardımcısı M.E. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Eski kaymakam yurt dışına kaçmak isterken böyle yakalandı
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