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Son Dakika: 'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu

Son dakika haberi... 'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü gri listede yer alan "Şevger" kod adlı olduğu belirlendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 17:44
Son Dakika: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu

Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçaklarımız ile tespit edilen 5 BTÖ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen BTÖ'lü teröristlerden birinin terör arananlar gri listede yer alan Şevger kod adlı isimli terörist olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLUSU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük isimli teröristin 14 yıl önce terör örgütü 'ya katıldığı, sözde Ovacık gücü eski sorumlusu olduğu, Çemişgezek ilçesinde lojman ve emniyete saldırı eylemleri ile 3 kişinin kaçırılması ve 2 güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarına karıştığı ortaya çıktı.

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Son Dakika: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu
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