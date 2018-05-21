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'de orman ı kontrol altına alındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı la mücadele ekibi, 'de çıkan orman yangınına müdahale ederek kontrol altına aldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 15:16
Afrin'de orman yangını kontrol altına alındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı la mücadele ekibi, 'de çıkan orman yangınına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'nin Afrin kasabasında çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü Hatay Orman İşletme Müdürlüğü yangınla mücadele ekiplerinden oluşan 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, hizmet vasıtası, 2 teknik eleman ve 25 yangın işçisi ile müdahale edildi. Ekip, topraklarındaki Akbez mevkisi ve Sakızlı Karakolu'nun bulunduğu bölgeden hareket ederek yaklaşık 5 kilometre derinlikte Suriye topraklarında başlayan yangını kontrol altına aldı.

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Afrin'de orman yangını kontrol altına alındı
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