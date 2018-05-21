Afrin'de orman yangını kontrol altına alındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı yangınla mücadele ekibi, Afrin'de çıkan orman yangınına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Afrin kasabasında çıkan orman yangınına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Hatay Orman İşletme Müdürlüğü yangınla mücadele ekiplerinden oluşan 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, hizmet vasıtası, 2 teknik eleman ve 25 yangın işçisi ile müdahale edildi. Ekip, Türkiye topraklarındaki Akbez mevkisi ve Sakızlı Karakolu'nun bulunduğu bölgeden hareket ederek yaklaşık 5 kilometre derinlikte Suriye topraklarında başlayan yangını kontrol altına aldı.