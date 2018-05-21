Emine Erdoğan Büyükelçi eşleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde ,Büyükelçi eşlerini ağırlayan Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 'Bu ülkede mavi ile yeşili, Akdeniz iklimi ile karasal iklimi birlikte görebilirsiniz. Ege mutfağı, Güneydoğu'nunki ile yarışırken, Efes'in mimari güzellikleri, Mardin'in kendine has dokusu ile rekabet eder. Türk, Kürt, Ermeni, Süryani aynı havayı teneffüs eder. Tarihimiz boyunca, farklı dinler ve etnik gruplar barış içinde birlikte yaşamıştır. Bütün bu çeşitlilik, en değerli zenginliğimizdir. İstanbul'da, sinagog ve kiliselerin camilerle yanyana olduğunu görürsünüz. Ezan ve çan seslerinin birbirine karıştığı mahallelerde, çocuklar huzur içinde birlikte oynar. Farklı olana saygıyı, doğal ortamında öğrenirler.'

Kültürlerarası diyalogun çatışmaların önleyicisi, küresel barışın teminatı olduğunu söyleyen Erdoğan, dünyada savaşların ve çatışmaların arttığını söyledi. Suriye'de yüzbinlerce çocuğun yetim kaldığı, binlerce kadının evlatsız kaldığını söyleyen Erdoğan, 'Hangi siyasi fayda, bir insanın gözyaşına değer?! Hangi ekonomik kazanç, bir çocuğun annesiz kalmasının gerekçesi olabilir.' dedi.

KUDÜS 3 DİNİN ORTAK DEĞERİDİR

Geçtiğimiz hafta Gazze'de 62 Filistinli'nin öldüğü, 2 bin 700 kişinin yaralandığı olaylara da değinen Emine Erdoğan, 'İnsanlığın ortak mirası Kudüs, böylesi katliamları, işgalleri, zorbalıkları taşıyamayacak kadar barışla özdeş bir şehirdir. Üç dinin ortak değeridir. Bu katliamın sorumluluları, insanlığın vicdanında meşruiyetlerini kaybetmiştir. Kudüs'ün, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için ortak değeri böylesine aşikârken, işgalci politikalar hiçbir şekilde savunulamaz. Gerek uluslararası hukuk, gerekse vicdani planda bu işgal, artık tüm insanlığın ortak meselesidir.' dedi.

İslam tarihine atıf yapan Erdoğan, Halife Ömer döneminde yayınlanan emannameyi hatırlatarak 'Kudüs şehri sakinlerine, 'canlarına, mallarına, kiliselerine, haçlarına dokunulmayacağı, kiliselerin yıkılmayacağı, kısmen dahi işgal edilmeyeceği' konusunda teminat verilmişti. İşte bu tavır, İslam'ın diğer inançlara ve mabetlere olan saygısını ifade eder.' dedi.

Bugün de, benzeri şekilde başkalarının inançlarına saygı duyan çok sayıda samimi Hristiyan ve Musevi olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Dünyanın geleceğini de, zaten birbirine saygı duyan, insanlık ortak paydasında sevgiyi ve barışı büyütmek için çabalayan insanlar inşa edecektir. Bu sorunların çözümünde kadınların çok önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Kadınlar, doğaları itibarıyla, çatışmaların önlenmesi, arabuluculuk ve barış süreçlerinde son derece etkin olabilirler.' dedi.

İftar vaktinde biraraya gelen davetliler ülkelerinin geleneksel kıyafetleri ile renkli görüntüler sergilediler. Program fotoğraf çekimi ile son buldu.