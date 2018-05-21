FETÖ şüphelisi cezaevi ziyaretinde yakalandı

Osmaniye'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, örgüt üyeliğinden tutuklu ağabeyini cezaevine ziyarete gidince yakalandı. Alınan bilgiye göre, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ağabeyini ziyarete giden Ö.Y'nin kimlik sorgusunda hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Şüpheli, cezaevi görevlilerince örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyesevk edilenlen şüpheli Ö.Y, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.