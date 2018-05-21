FETÖ'den gözaltına alınan eski emniyet müdürleri adliyeye sevk edildi

Bursa TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün kripto emniyet listesine yönelik yapılan baskınlarda gözaltına alınan eski emniyet müdürleri adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Türk istihbaratı tarafından FETÖ'nün emniyet mahrem imamına yönelik operasyonda ele geçirilen ve çözümüne devam edilen SD kartta FETÖ'nün kripto emniyet listesinde ismi geçen ihraç polislere yönelik operasyonlarına ağırlık verdi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda polis memurunun yanı sıra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde 3. sınıf olarak görev yapan çocuk şube ile silah ve ruhsat eski şube müdürleri de gözaltına alındı. Gözaltına alınan emniyet müdürleri, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



